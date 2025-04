Пистънс заглуши публиката в Ню Йорк и изравни серията с Никс

Детройт Пистънс спечели гостуването си на Ню Йорк Никс със 100:94 в мач от първия кръг на плейофите в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Така шестият от редовния сезон изравни серията срещу третия, след като тимът от Ню Йорк спечели първата среща в ранните часове на неделя.

Младият отбор на Детройт видимо се адаптира към плейофната обстановка и контролираше събитията в "Мадисън Скуер Гардън", въпреки че отново трябваше да потрепери за успеха си в заключителните минути. Това е и първа победа на организацията в плейофите на НБА от сезон 2007/08 насам.

След равностойното начало Пистънс пое контрол в двубоя при изоставане от 15:16 и не се обърна назад. Момчетата на Джей Би Бикерстаф спечелиха първата четвърт с 25:18, а лична серия на Кейд Кънингам от 9 точки осигури достатъчно голямо предимство, за да може Детройт да се оттегли на почивката при 55:49 в негова полза.

Cade gives the Pistons a 6-PT lead going into the break @DetroitPistons 55@nyknicks 49



24 minutes to go in Game 2 on TNT! pic.twitter.com/W90F1b5cJv