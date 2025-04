Индиана отблъсна щурма на Милуоки (ВИДЕО)

Индиана Пейсърс направи още една важна крачка към следващата фаза в плейофите на НБА. Момчетата на Рик Карлайл отказаха Милуоки Бъкс със 123:115 във втория мач от четвъртфиналите на Изток. В "Гейнбридж Фийлдхаус" отборът от Индиана държеше съдбата си в свои ръце през цялата среща и удържаха всеки щурм на баскетболистите на Док Ривърс.

Двубоят маркира завръщането на Деймиън Лилард, който се завърна в игра след дълго отсъствие, тъй като бе диагностициран със съсирек в кръвта.

Така “пешеходците“ се възползваха от своето домакинско предимство и дръпнаха с 2:0 победи срещу „елените “. Серията се мести в Милуоки, а третият мач ще се състои на 26 април (събота).



Домакините заложиха на ударното си нападение на старта и това даде резултат, тъй като овладяха инициативата с помощта на Майлс Търнър, Паскал Сиакам, Арън Нейсмит и Тайрийз Халибъртън. Гостите трудно отговаряха, а усилията на Деймиън Лилард и Янис Андетокумбо не бяха достатъчни, което позволи на „пешеходците“ да имат аванс от 10 точки в след 12 минути игра.

Отборът от щата Индиана не изневери на стила си и във втората част, в която диктуваше събитията. Андетокумбо бе единственият светъл лъч в нападение на „елените“ и стори всичко възможно да ги вдъхнови, но Пейсърс фиксираха 68:60 в своя полза на голямата почивка.

Играта в атака продължи да бъде като по ноти за домакините и при подновяването на играта чрез Андрю Нембхърд и Халибъртън. Постепенно Сиакам напомни за себе си и парира опитите за ново изригване на Андетокумбо, за да могат „пешеходците“ да се откъснат с 12 точки в края на предпоследния период.

Във финалната десетка Пейсърс погледнаха по-смело към победата, повеждайки с още по-сериозен аванс, изграден от Бенедикт Матърин, Сиакам и Търнър. Точните стрелби на Боби Портис, Лилард и Андетокумбо накараха Бъкс да покажат дух и да редуцират пасива си само до минус 2 в последните 3 минути. В този момент тройки на Сиакам и Небмхърд върнаха спокойствието на домакините, които до края удържаха успеха.

Паскал Сиакам се отличи за Индиана с 24 точки и 11 борби. Тайрийз Халибъртън завърши с 21, 5 овладени под двата ринга топки и 12 асистенции. Андрю Нембхърд приключи със 17 точки и 6 завършващи подавания, Аарън Нейсмит отбеляза 16 и 4 тройки, Майлс Търнър реализира 15. Бенедикт Матърин има 14 точки.

Янис Андетокумбо нямаше отново спиране за Милуоки със своите 34 точки, 18 борби и 7 асистенции. Боби Портис остави на сметката си 28, 12 овладени под двата ринга топки и 6 точни стрелби от далечна дистанция. Деймиън Лилард се завърна с 14 точки и 7 завършващи паса, Кайл Кузма вкара 12.