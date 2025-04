Гард на Бостън е най-добър шести играч на сезона в НБА

Пейтън Причард заслужи своята първа индивидуална награда в НБА. Една от ключовите фигури на Бостън Селтикс стана най-добър шести играч на сезона отвъд океана. Американецът получи 82 първи гласа от 100 възможни и 454 точки. Гардът пребори конкуренцията на Малик Бийзли от Детройт Пистънс, който завърши на второ място с 13 първи гласа и 279, както и на Тай Джером от Кливланд Кавалиърс, който завърши трети в гласуването с 2 първи гласа и 91 точки.

The 2024-25 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Payton Pritchard!#NBAAwards | #KiaSixth | @Kia pic.twitter.com/AJrraJicox