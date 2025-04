Без грешка за Лейкърс във втория мач срещу Минесота (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс ликува за първи път в плейофите на НБА. Селекцията на Джей Джей Редик матира Минесота Тимбърулвс с 94:85 във втората среща от четвъртфиналите на Западната конференция, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ си бяха взели поуки от първия мач и този път се възползваха от натрупаната инерция, а в заключителната четвърт не се огънаха срещу непримиримостта на състава, воден от Крис Финч.

По този начин калифорнийци отвърнаха на удара на „горските вълци“ и поставиха равенство в серията за 1:1 победи. Следващите два мача ще бъдат изиграни на територията на Минесота, като третият е планиран за 26 април (събота).

Лука Дончич превърна откриващите минути в детска игра и сътвори шоу, чрез което домакините намериха безпроблемно пътя към двуцифрената разлика. Проблясъците на Антъни Едуардс не предотвратиха тежкия старт за гостите и „езерняците“ се отскубнаха с 19 точки в края на встъпителния период.

