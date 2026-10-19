Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ)

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват света литургия в Рилския манастир, която започна преди минути и ще продължи до обяд.

Значимо събитие за Българската православна църква е присъствието на Вселенския патриарх, който е на официално тридневно посещение у нас по покана на Светия синод. Визитата му е по повод отбелязването на двете големи годишнини – 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски.

Стотици миряни се очаква днес да пристигнат в светата обител, за да отдадат почит на небесния закрилник на българския народ.

От полицията в Кюстендил уверяват, че са предприети всички необходими мерки за осигуряване на сигурността на посетителите в района около манастира и за безпроблемното организиране на движението през днешния ден.

Снимки: БНТ, Аксения Ангелова