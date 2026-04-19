Всички секции в Смолянска област затвориха, изборният ден премина спокойно

Всички секции в Смолянска област са затворили в края на изборния ден. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Добрин Тодоров.

Избирателната активност в областта е била висока, като засилен интерес към вота е отчетен и в секциите, разкрити в лечебни заведения. По-голяма активност е имало в секциите в специализираните болници за рехабилитация "Орфей" в Девин и филиала в Баните, както и в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян. "В болниците имаше повече настанени лица в сравнение с предходни избори и се наложи да доставим допълнителни бюлетини", посочи Тодоров.

По думите му изборният ден е преминал нормално, без сериозно напрежение и без съществени затруднения в работата на секционните избирателни комисии. Не е допуснат недостиг на бюлетини, тъй като необходимите количества са били осигурени своевременно.

Предстои приемането на изборните книжа и обработката на резултатите от секционните комисии в Районната избирателна комисия.