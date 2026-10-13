Втори грешен ход за Йордан Минчев и Манреса в Еврокъп

Йордан Минчев и Манреса не успяха да добавят още една победа на своята сметка в Еврокъп. Българинът и неговите съотборници не успяха срещу Бахчешехир с 88:100 в мач от третия кръг, който се изигра в зала „Синан Ердем Спортс“.

Минчев се включи от резервната скамейка, но остана далече от доброто представяне. Българският национал не успя да се разпише, като завърши с 5 борби и 1 открадната топка за 15 минути в игра. При стрелбата си крилото бе 0/2 от далечно разстояние.

Така момчетата на Диего Окампо имат на сметката си победа и две загуби. На 20 октомври (вторник) Минчев и компания ще приемат Рома.

A good 3-0 start for Bahcesehir College! @BKBasketbol | #RoadToGreatness https://t.co/KW4olrj2Bz — BKT EuroCup (@EuroCup) October 13, 2026

Домакините се развихриха в нападение на старта и след 10 минути игра се откъснаха с 12 точки. Гостите показаха по-различно лице през втората част и вече можеше да се говори за интрига, но турците отговориха и се изстреляха при 53:44 в своя полза на голямата почивка.

Ситуацията се повтори и при подновяването на играта, когато испанците отново бяха на крачка от обрата, но отборът от Истанбул удържа този подем и си осигури разлика от 10 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка участникът в елита на Турция отново не се огъна и съумя да сложи точка на спора.

Тими Алън се отличи за Манреса с 21 точки, като наниза 4 тройки.

Маркъс Рийд блесна за победителите с 22 точки.