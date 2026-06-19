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Втори надпис с името на Херакъл Кинагид откриха в Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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втори надпис името херакъл кинагид откриха хераклея синтика
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Втори надпис с името на Херакъл Кинагид (Ловеца) беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ – БАН). Новият надпис е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена. Въпреки това значителна част от текста е четима, което позволява той да бъде свързан с култа към Херакъл в неговия аспект на ловец. Под надписа ясно се различава релефно изображение на щит от т.нар. македонски тип - характерен символ за древните македони, познат от множество антични изображения върху монети и други артефакти. Срещу щита се разпознава и част от фигура, вероятно глава на кон или глиган.

Каменната чаша е открита в непосредствена близост до жертвеник, върху който преди дни археолозите разчетоха надписа „Антигон – на Херакъл Кинагид…“. По данни на ръководителя на разкопките двата обекта са синхронни и вероятно са функционирали в рамките на един и същи ритуален комплекс. Предполага се, че съдът е използван при извършването на култови практики, свързани с почитането на митичния герой.

Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон, и допринася за по-доброто изясняване на религиозния живот в Хераклея Синтика.

Археологическият екип разполага и с фрагмент от дъното на подобен каменен съд, като предстои да бъде извършен петрографски анализ, който да установи дали отделните части принадлежат на един и същ обект. В изследванията ще се включат специалисти по анализ на каменни материали.

Разкопките в Хераклея Синтика продължават, като паралелно с проучването на находките се извършва и прецизна документация на археологическия контекст с цел по-точно датиране и интерпретация на откритите структури и артефакти.

#Хераклея Синтика #археологически разкопки #археолози

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