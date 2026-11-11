Янис Антетокумпо поведе Маями Хийт към победата над Юта Джаз

Маями Хийт се наложи със 115:109 при гостуването на Юта Джаз и завърши серията си от пет поредни мача като гост с втора последователна победа.

Янис Антетокумпо, който успя да вземе участие в срещата въпреки че имаше разтежение на дясната китка, поведе "горещите" с 30 точки, 11 борби и 4 асистенции.

Бам Адебайо добави 11 точки, 8 борби и 4 асистенции за победата.

Маями натрупа аванс от 23 точки през третата четвърт и успя да устои на късния щурм на Юта.

"Горещите" са с актив от 5 успеха и 6 поражения, и заемат 7-мо място в Източната конференция.

След края на турнето си на Запад, Маями Хийт се завръща у дома за серия от 5 поредни срещи.

Юта Джаз са с катастрофален баланс 1-10 и се намират на последната 15-та позиция в Западната конференция.

Дарин Питърсън реализира 25 точки и 4 борби, а Ейс Бейли се отчете с 23 точки и 7 борби, но това не помогна на домакините да намалят пасива си.