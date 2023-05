Ясни са всички полуфинални двойки в Евролигата

Вече са ясни всички участници във финалната четворка на баскетболната Евролига през този сезон, а за втора поредна година най-важното за нас, че ще имаме и българско участие в решителната фаза благодарение на Александър Везенков и неговият Олимпиакос.

Грандът от Пирея с българина в редиците си достигна до полуфиналите на надпреварата след труден успех с 3-2 победи в серията срещу турския Фенербахче, а в последния мач гърците се наложиха с 84:72 у дома.

В спор за място на финала пък Везенков и съотборниците му ще се изправят срещу френския Монако, който вчера вечерта победи с 97:86 израелския Макаби Тел Авив също в пети решителен мач от четвъртфиналите.

По този начин Олимпиакос и Монако за втора поредна кампания ще се срещнат във фазата на елиминациите в Евролигата, но преди година двата тима играха в първия кръг на плейофите, когато гръцкият тим спечели драматично серията с 3-2 успеха, за да заслужи мястото си във финалната четворка.

В другия полуфинал в Евролигата пък ще станем свидетели на истинско баскетболно "Ел Класиско", тъй като един срещу друг се изправят отборите на Реал Мадрид и Барселона.

"Белите" достигнаха до тази фаза, след като заличиха пасив от 0-2 победи в серията си срещу Партизан и по този начин се превърнаха в първия отбор в историята с подобно постижение, а в решителния пети мач испанците се наложиха драматично с 98:94 като домакин.

Техните вечни съперници от Барса пък безспорно бяха най-убедителни в първия кръг на плейофите, след като не оставиха шанс на литовския Жалгирис и го елиминираха категорично с 3-0 победи.

