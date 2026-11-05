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Юлия Плахенборх приключи участието си в турнира по стрийт скейтборд на Младежките олимпийски игри в Дакар

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Спорт
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Плахенборх се класира 12-а в надпреварата по стрийт скейтборд.

юлия плахенборх приключи участието турнира стрийт скейтборд младежките олимпийски игри дакар
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Състезателката по стрийт скейтборд Юлия Плахенборх приключи участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Тя не успя да покаже възможностите си след две последователни операции на коленни връзки. Спортистката, която е с българо-нидерландски произход, събра сбор едва 18.19 точки в квалификационните серии. Тя беше оценена с 12.12 в първия рън, а в третия трик получи 5.97, и приключи на 12 място.

Първата серия беше спечелена от Дуда Рибейро (Бразилия) със 134.74 точки.

Също днес Никълъс Наков направи подиум тренировка преди състезанието по спортна гимнастика, което започва на 7 ноември с квалификациите.

Утре по програма ще стартират трима българи - Симона Иванова и Димитър Докузов на 200 метра свободен стил в плуването и Неда Кендерова в квалификациите на стрелбата с лък индивидуално жени.



#Юлия Плахенборх #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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