Юлиян Петков: Тежи ни, че трудно бележим голове

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков призна, че отборът изпитва затруднения пред противниковата врата.

Столичният отбор не успя да се разпише ри нулевото равенство с Черно море.

"Поздравявам момчетата за страхотната игра в защита. Отново не могат да ни отбележат гол. Имахме достатъчно ситуации през първата част, но не можахме да ги оползотворим и да вкараме гол. При една от малкото грешки в защита, дойде червения картон. Прекроихме защитата след това и не допуснахме гол. Равенството е закономерно", сподели той след срещата.

Според него футболистите се нуждаят от спокойствие.