БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нови части от София са без топлоподаване от днес заради...
Чете се за: 01:15 мин.
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон...
Чете се за: 02:45 мин.
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам...
Чете се за: 04:20 мин.
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлиян Петков: Тежи ни, че трудно бележим голове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Помощник-треньорът на Славия смята, че футболистите се нуждаят от спокойствие, за ра решат проблемите си в преден план.

юлиян петков себераздаване точката успех
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков призна, че отборът изпитва затруднения пред противниковата врата.

Столичният отбор не успя да се разпише ри нулевото равенство с Черно море.

"Поздравявам момчетата за страхотната игра в защита. Отново не могат да ни отбележат гол. Имахме достатъчно ситуации през първата част, но не можахме да ги оползотворим и да вкараме гол. При една от малкото грешки в защита, дойде червения картон. Прекроихме защитата след това и не допуснахме гол. Равенството е закономерно", сподели той след срещата.

Според него футболистите се нуждаят от спокойствие.

"Тежи на отбора, че трудно бележим. Може да изиграем доста по-добре доста положения. Това, че не вкарваме голове, влияе на момчетата. Справяме с в защита. Имаме класа в атака, но трябва да бъдем по-спокойни. В поредица от мачове играем стабилно. Виковете "оставка" оказват влияние на момчетата, които се ядосват на това, че не вкарват. Ще работим да бъдем по-спокойни в последната фаза", допълни Петков.

Свързани статии:

С човек по-малко Славия спечели точка в нулевото реми с Черно море
С човек по-малко Славия спечели точка в нулевото реми с Черно море
Без голове на стадион "Александър Шаламанов" в столицата.
Чете се за: 01:52 мин.
#Юлиян Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и опозиция
2
Вторият пенсионен стълб: Сблъсък на позиции между управляващи и...
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги Любенов"
3
Спомен за Вежди Рашидов от студиото на "Денят започва с Георги...
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на цяла България
4
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски води танкер “Wine Trader”
5
Тела на моряци бяха открити на борда на ударения от дрон в румънски...
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
6
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
5
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Футбол

Реал Мадрид не изпита затруднения в гостуването си на Валенсия
Реал Мадрид не изпита затруднения в гостуването си на Валенсия
Нотингам Форест нанесе трета поредна шампионатна загуба на Манчестър Сити Нотингам Форест нанесе трета поредна шампионатна загуба на Манчестър Сити
Чете се за: 01:02 мин.
С човек по-малко ЦСКА 1948 направи светкавичен обрат, но Лудогорец се спаси в последната минута С човек по-малко ЦСКА 1948 направи светкавичен обрат, но Лудогорец се спаси в последната минута
Чете се за: 02:05 мин.
Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) 1:2 Първа лига: Лудогорец - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) 1:2
Лукас Петков игра цял мач при загубата на Елферсберг от Борусия Дортмунд Лукас Петков игра цял мач при загубата на Елферсберг от Борусия Дортмунд
Чете се за: 02:12 мин.
Капитанът Мартин Йодегор донеес успеха на Арсенал в домакинството на Хъл Сити Капитанът Мартин Йодегор донеес успеха на Арсенал в домакинството на Хъл Сити
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
МВнР: Няма данни за пострадали българи при атаката в центъра на Краков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица 19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в село Гривица
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков Крайнодесни и ултранационалистически идеи стоят зад нападението с 6 жертви в Краков
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години "Внимание, излъчваме в ефир!": БНТ на 67 години
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нетаняху с призив към единство ден преди мандата за съставяне на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След новините: За есенната вълна на френското недоволство пред...
Чете се за: 12:05 мин.
По света
Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Световният шампион Карлос Насар се завърна: Посвещавам победата на...
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ