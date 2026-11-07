Юлиян Петков: Тежи ни, че трудно бележим голове

Помощник-треньорът на Славия смята, че футболистите се нуждаят от спокойствие, за ра решат проблемите си в преден план.
Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков призна, че отборът изпитва затруднения пред противниковата врата.
Столичният отбор не успя да се разпише ри нулевото равенство с Черно море.
"Поздравявам момчетата за страхотната игра в защита. Отново не могат да ни отбележат гол. Имахме достатъчно ситуации през първата част, но не можахме да ги оползотворим и да вкараме гол. При една от малкото грешки в защита, дойде червения картон. Прекроихме защитата след това и не допуснахме гол. Равенството е закономерно", сподели той след срещата.
Според него футболистите се нуждаят от спокойствие.
"Тежи на отбора, че трудно бележим. Може да изиграем доста по-добре доста положения. Това, че не вкарваме голове, влияе на момчетата. Справяме с в защита. Имаме класа в атака, но трябва да бъдем по-спокойни. В поредица от мачове играем стабилно. Виковете "оставка" оказват влияние на момчетата, които се ядосват на това, че не вкарват. Ще работим да бъдем по-спокойни в последната фаза", допълни Петков.