БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пирогов": Предприехме всички мерки за...
Чете се за: 02:15 мин.
Семен Новиков ще спори за златото, а Едмонд Назарян за...
Чете се за: 03:52 мин.
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна...
Чете се за: 02:35 мин.
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

За кого са гласували привържениците на ГЕРБ и ДПС на вота вчера?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Запази

Според агенция "Мяра" ясно проличава демобилизацията на двата електорални корпуса на президентските избори

За кого са гласували привържениците на ГЕРБ и ДПС на вота вчера?
Слушай новината

Около 120 000 привърженици на ГЕРБ са гласували в тези избори. Близо половината от тях са подкрепили Андрей Гюров, а една пета – Илияна Йотова, обобщават социолозите от агенция "Мяра". Според анализа им около 50 000 привърженици на ДПС също са излезли да гласуват. Близо половината от тях са гласували за Йотова, а останалите са разпределени между различни други кандидати, сред които и Гюров. На изборите преди месеци електоратът на ГЕРБ беше достигнал чувствително над 400 000, а този на ДПС – над 200 000. Ясно проличава демобилизацията на двата електорални корпуса, посочват от "Мяра".

Вертикален профил

Повече от 62% от гласовете за Йотова и Вълчев идват от избиратели, които през април са гласували за “Прогресивна България”, почти 5% от ГЕРБ-СДС, 4,6% от ПП-ДБ, 4% от ДПС, 1,5% от “Възраждане”, 10% от БСП.

При Гюров и Кандев почти 57% от гласовете идват от избиратели, които са подкрепили ПП-ДБ на вота през април, 12% от ГЕРБ-СДС, почти 12% и от “Прогресивна България”, 2,4% от ДПС и 1% от “Възраждане”.

Хоризонтален профил

Почти 71% от избирателите, които са гласували вчера и през април, са подкрепили “Прогресивна България”, са дали вота си за Йотова и Вълчев, 12% - за Гюров и Кандев, малко над 8% - за Костадинов и Волгин, 1,6% - за Василев и Манов, 1,4% - за Христанов и Черкезова, 1% - за Михайлов и Матеева.

Над 86% от избирателите, които са гласували вчера и през април, са подкрепили ПП-ДБ, са дали вота си за Гюров и Кандев, 7,6% - за Йотова и Вълчев, 1,3% - за Костадинов и Волгин, 1% - за Христанов и Черкезова.

Най-много от избирателите на ГЕРБ-СДС през април, които са гласували вчера, са дали вота си за Гюров и Кандев - 46,2%, за Йотова и Вълчев - 20,3%, за Костадинов и Волгин - 8,5%, за Василев и Манов и Михайлов и Матеева - по 2% и за Христанов и Черкезова 0,7%.

Най-много от избирателите на ДПС през април, които са гласували вчера, са дали вота си за Йотова и Вълчев - почти 42%, за Гюров и Кандев - 22%, за Василев и Манов - почти 4%, за Костадинов и Волгин и Михайлов и Матеева - по 2,4%, за Христанов и Черкезова - 0,8%.

#България избира президент #социологическа агенция "Мяра" #ДПС #ГЕРБ

Водещи новини

Германия е задържала издирваните за палеж на антени на "Старлинк" до София
Германия е задържала издирваните за палеж на антени на...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
"Пирогов": Предприехме всички мерки за спасяването на 10-годишното дете от Етрополе "Пирогов": Предприехме всички мерки за спасяването на 10-годишното дете от Етрополе
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ