За кого са гласували привържениците на ГЕРБ и ДПС на вота вчера?

Около 120 000 привърженици на ГЕРБ са гласували в тези избори. Близо половината от тях са подкрепили Андрей Гюров, а една пета – Илияна Йотова, обобщават социолозите от агенция "Мяра". Според анализа им около 50 000 привърженици на ДПС също са излезли да гласуват. Близо половината от тях са гласували за Йотова, а останалите са разпределени между различни други кандидати, сред които и Гюров. На изборите преди месеци електоратът на ГЕРБ беше достигнал чувствително над 400 000, а този на ДПС – над 200 000. Ясно проличава демобилизацията на двата електорални корпуса, посочват от "Мяра".

Вертикален профил

Повече от 62% от гласовете за Йотова и Вълчев идват от избиратели, които през април са гласували за “Прогресивна България”, почти 5% от ГЕРБ-СДС, 4,6% от ПП-ДБ, 4% от ДПС, 1,5% от “Възраждане”, 10% от БСП.

При Гюров и Кандев почти 57% от гласовете идват от избиратели, които са подкрепили ПП-ДБ на вота през април, 12% от ГЕРБ-СДС, почти 12% и от “Прогресивна България”, 2,4% от ДПС и 1% от “Възраждане”.

Хоризонтален профил

Почти 71% от избирателите, които са гласували вчера и през април, са подкрепили “Прогресивна България”, са дали вота си за Йотова и Вълчев, 12% - за Гюров и Кандев, малко над 8% - за Костадинов и Волгин, 1,6% - за Василев и Манов, 1,4% - за Христанов и Черкезова, 1% - за Михайлов и Матеева.

Над 86% от избирателите, които са гласували вчера и през април, са подкрепили ПП-ДБ, са дали вота си за Гюров и Кандев, 7,6% - за Йотова и Вълчев, 1,3% - за Костадинов и Волгин, 1% - за Христанов и Черкезова.

Най-много от избирателите на ГЕРБ-СДС през април, които са гласували вчера, са дали вота си за Гюров и Кандев - 46,2%, за Йотова и Вълчев - 20,3%, за Костадинов и Волгин - 8,5%, за Василев и Манов и Михайлов и Матеева - по 2% и за Христанов и Черкезова 0,7%.

Най-много от избирателите на ДПС през април, които са гласували вчера, са дали вота си за Йотова и Вълчев - почти 42%, за Гюров и Кандев - 22%, за Василев и Манов - почти 4%, за Костадинов и Волгин и Михайлов и Матеева - по 2,4%, за Христанов и Черкезова - 0,8%.