Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Залозите за хазартни игри – само в евро

Това е разписано в Закона за въвеждане на еврото в България

залозите хазартни игри ndash евро
Снимка: БГНЕС/Архив
Редица сигнали получихме в редакцията на "По света и у нас" от хора, които се оплакват, че не могат да плащат в пунктовете на спортния тотализатор с левове. Наш екип провери има ли нарушение.

Срещаме Николина и Магда пред тото пункт в столицата. Магда идва за втори път, тъй като първия опитала да си заплати фиша с левове, но ѝ отказали.

Магда: "Искаха ми само евро, аз нямах достатъчно евро и не си пуснах тотото въобще, просто джакпота няма да мога да го спечеля, за което съм безкрайно отчаяна."

От началото на годината всички хазартни оператори могат да приемат залози и да изплащат печалби единствено в евро, като за тях не важи правилото за плащане и в двете валути до края на януари, разписано в Закона за въвеждане на еврото. От Спортния тотализатор заявиха, че връщат клиентите с левове, за да спазят закона.

Любомир Петров, изпълнителен директор на БСТ: "Започнали сме кампания много отдавна - информационна, за съжаление не всички наши участници са били информирани. Извиняваме се много на всички участници, които не са могли да си направят залозите в лева, но такъв е закона и ние трябва да го спазваме до последната точка."

По-рано през деня темата коментираха и от Приходната агенция.

Анна Митова, НАП: "Това, което е фиксирано в член 3, ал. 4 на Закона за хазарта е, че от 1 януари хазартните оператори приемат залози и изплащат печалби само в евро. От наша гледна точка би следвало да е допустимо да се приема само в евро и да се изпащат печалби."

И ако вероятността да уцелите джакпот е едно на близо 14 милиона, то това да си платите хазартните игри в евро вече е 100 процента.

#плащане в евро #тото пункт #тото

