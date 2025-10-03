земен остана без ток заради мокрия сняг

Сложна е обстановката и в община Земен, където няма електричество заради мокрия снеговалеж. Общинското ръководство е в контакт с енергийното дружество, откъдето са съобщили, че се очаква пълното възстановяване на електрозахранването до 16:30 ч.

Има сигнали и за паднали дървета. На място са изпратени екипи, които извършват оглед и предприемат необходимите действия за обезопасяване и отстраняване на последствията.