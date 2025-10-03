БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Земен остана без ток заради мокрия сняг

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 00:27 мин.
Запази

Очаква се електрозахранването да бъде възстановено до 16:30 ч.

земен остана без ток заради мокрия сняг
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Сложна е обстановката и в община Земен, където няма електричество заради мокрия снеговалеж. Общинското ръководство е в контакт с енергийното дружество, откъдето са съобщили, че се очаква пълното възстановяване на електрозахранването до 16:30 ч.

Има сигнали и за паднали дървета. На място са изпратени екипи, които извършват оглед и предприемат необходимите действия за обезопасяване и отстраняване на последствията.

#Земен #без ток #електропреносна мрежа #лошо време

Водещи новини

Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да бъдат евакуирани
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора отказват да...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Апокалипсис по Южното Черноморие: Един загинал на Елените, няма бедстващи хора в Свети влас Апокалипсис по Южното Черноморие: Един загинал на Елените, няма бедстващи хора в Свети влас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО) Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ