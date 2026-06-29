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"Жегата не отслабва": Швейцария отбеляза нов температурен рекорд (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Швейцария отбеляза най-високата температура, регистрирана някога през юни, като в северния град Бюл бяха измерени температури от 38,8 градуса, предаде Франс прес. С това бе подобрен предишният рекорд от 38 градуса, установен в същия град ден по-рано.

"Жегата не отслабва", написаха в социалната мрежа Екс от националната метеорологична служба, като подчертаха, че измерените в Бюл 38,8 градуса (в станцията в Бюл-Бининген) са "най-високата температура, регистрирана някога на това място от началото на измерванията през 1897 г." Отчетените предния ден 38 градуса счупиха рекорд за месец юни, поставен през 1947 г.

Метеорологичната служба предупреди освен това на своя уебсайт, че днешният ден може да бъде още по-горещ, като оцени като вероятни температури до 39 градуса, а в Базел дори до 40 градуса. Ако тази температура бъде достигната, това ще бъде рекорд в северната част на Алпите в Швейцария.

Абсолютният температурен рекорд в Швейцария е 41,5 градуса, регистриран в Гроно, в кантона Граубюнден, на юг от Алпите, на 11 август 2003 г.

снимки: БТА

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