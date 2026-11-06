Жозе Моуриньо преди Атлетико Мадрид - Барселона: Искам и двата отбора да загубят

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира с чувство за хумор предстоящото дерби между Атлетико Мадрид и Барселона, което може да окаже сериозно влияние върху битката за титлата в испанското първенство.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в неделя, 8 ноември, от 22:00 часа, докато Реал Мадрид ще гостува на Валенсия ден по-рано. Португалският специалист призна, че се надява конкурентите му да загубят точки, макар идеалният за него сценарий да е невъзможен.

"Бих искал и двата отбора да загубят. Това обаче не е възможно. За мен ситуацията е много проста, защото някой със сигурност ще загуби точки. Миналата седмица всички спечелихме, но сега знаем, че единият или и двата отбора ще загубят точки. Честно казано, не ме интересува“, заяви Моуриньо на пресконференция.

Наставникът на мадридчани обърна внимание и на представянето на своя състав, който през последните седмици на няколко пъти трябваше да наваксва изоставане в резултата. Според него подобни обрати показват характера на футболистите, но същевременно разкриват и слабости в играта.

"По-добре е да не се налага да правим обрати. Предпочитам представяне като това срещу Расинг Сантандер, когато водехме с 3:0, а до почивката можехме да сме отбелязали четири или пет гола“, обясни португалецът.

Моуриньо подчерта, че способността на отбора да преодолява трудни ситуации е положителен знак за атмосферата в съблекалнята и увереността на играчите.

"Обратите показват много положителни неща – вяра, сплотеност, приятелство, готовност да поемаме рискове, силна резервна скамейка и мотивация. Те показват също, че футболистите осъзнават каква фланелка носят“, добави той.

Въпреки това треньорът настоя, че Реал Мадрид трябва да подобри началото на своите мачове и да демонстрира по-голямо постоянство.