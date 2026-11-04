Диего Симеоне: Грешките решават мачовете, срещу най-добрите 100% не са достатъчни

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отказа да отправя остри критики към футболистите си след поражението с 0:2 от Байерн Мюнхен в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Загубата на "Метрополитано“ сложи край на серията от девет поредни мача без поражение за испанския тим.

Аржентинският специалист подчерта, че индивидуалните грешки често се оказват решаващи в двубоите на най-високо ниво, особено когато срещу себе си имаш съперник от класата на Байерн.

"Футболът се основава на много добри индивидуални моменти, но също така и на грешките, които се допускат. Независимо дали става въпрос за лоша защита, загуба на топката или неправилно покриване на противник при корнер. Затова се отбелязват толкова много голове. Отборите, които се възползват най-добре от тези ситуации, печелят най-много“, заяви Симеоне.

Наставникът на "дюшекчиите“ остана доволен от начина, по който неговият отбор се противопоставяше на германския гранд до откриването на резултата.

"Трябваше да продължим да играем по същия начин, както до първия гол. Дотогава се състезавахме много добре срещу изключително силен противник. Познаваме качествата им, но знаем и собствените си силни и слаби страни. Винаги се опитваме да се подобряваме. До 55-ата или 60-ата минута се представяхме много добре“, коментира аржентинецът.

Първото попадение за Байерн дойде в 54-ата минута, когато Ленарт Карл се възползва от груба грешка на Робин Льо Норман и преодоля Ян Облак.

Симеоне отказа да хвърли вината върху своя защитник, като подчерта, че подобни ситуации са неизбежна част от футбола.

"Знаем какви физически качества притежават футболистите на Байерн. Головете почти винаги идват след грешки. Този път грешката беше наша. Такива неща се случват, това е футболът. Трябва да се възстановим за неделя и да бъдем силни за предстоящите предизвикателства“, добави той.

Специалистът коментира и видимото разочарование на Льо Норман при смяната му непосредствено след допуснатото попадение.

"Робин е изключително почтен, честен и трудолюбив човек. Нормално е да бъде ядосан, както би бил всеки футболист, когато допусне грешка“, защити го Симеоне.

Аржентинецът обясни, че първоначалният му план е бил Атлетико да използва физическата мощ на Александър Сьорлот и да търси по-директен подход в нападение.

"Справяхме се доста добре. Сьорлот ни даде възможност да не разчитаме постоянно на организирано изграждане на атаките от задни позиции. Използвахме повече директни подавания и физическите си качества. Контролирахме мача и играехме точно както искахме. За съжаление, получихме първия гол и не успяхме да реагираме. Можехме да се справим по-добре преди второто попадение, което на практика реши срещата“, призна наставникът.

Симеоне беше попитан и дали трагичната смърт на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел е оказала влияние върху атмосферата около двубоя.

"Това са трудни въпроси. Единственото важно е семейството му да остане сплотено, заедно с приятелите и най-близките му хора. Поднасям съболезнованията си на всички негови близки. Всичко останало може само да доведе до погрешни заключения“, заяви той.

В заключение Симеоне призна, че Атлетико все още има какво да подобрява, за да бъде равностоен на най-силните отбори в Европа.