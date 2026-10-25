„Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки“: Как протича изборният ден в Буковлък?

Засилено полицейско присъствие, изключително ниска избирателна активност и съмнения за купуване на гласове белязаха вота в плевенското село Буковлък. Какво се случва там? Панаир по време на избори - такава е ситуацията в Буковлък. На метри от училището, в което се гласува, са разпънати шатри с храна и напитки. Хората в Буковлък имат две версии за днешния вот. Едни казват, че са им предлагали по 50 евро, за да продадат гласа си, други отричат да има изборна търговия в Буковлък. Въпреки това преди дни полицията състави 8 предупредителни протокола на хора от Плевенско, за които има съмнения, че се занимават с купуване на гласове.

В краен квартал на Буковлък Митко с прякор Кучкаря твърди, че получил оферта да продаде гласа си за 50 евро.

- „Правят далаверите, дават пари там. Тайна работа. Дават по 50 евро, чакай говоря, мълчи! Махни се с тия брадви бе, ейй.“ - „При теб кой дойде да ти предлага?“ - „Някой мафиот. Той ме спря каза: дай да ти дам някой лев. Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай.“

Въпреки че твърди, че не продал гласа си, го арестували.

- „Оная вечер влезнаха в двора да ме вържат без нищо да ме карат на градско управление в 24.00 часа.“

Много от местните жители недоволстват от полицейските акции по време на избори и имат свое обяснение за всеки намерен списък с имена.

Николай Иванов: „Списъци тука няма, списъци има само за сватби и се отчита и ти му отиваш другия месец и ти му отчиташ повече. Просто сме станали тука в Буковлък полицейска акция да ни търбушат, да ни плашат децата нощно време.“ Николай Петков: „Идват правят проверка полицайчета, ей сега мина една кола - няма да оправят нещата. Те имат много опасна схема – те си говорят един друг – има полиция и се покриват веднага. Карат скъпи коли, правят домове палати, не работят – това не може да бъде нормално.“

В селото имат обяснение и за ниската избирателна активност днес:

Златко Бенов: „Не е наше хоби – Кои избори са ви хоби? – Депутатските, това е истината - там са парите, в президентските няма пари.“

Надяват се обаче животът им да стане по-лек.

Йорданка Бенова: „Който и да бъде майко, той става голем за себе си - не за назе.“ - „Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки.“ - „Искаме да има храна – да си раним унуците.“

Над три хиляди са имащите право на глас в Буковлък.