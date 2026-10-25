БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

„Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки“: Как протича изборният ден в Буковлък?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Запази
франция
Слушай новината

Засилено полицейско присъствие, изключително ниска избирателна активност и съмнения за купуване на гласове белязаха вота в плевенското село Буковлък. Какво се случва там? Панаир по време на избори - такава е ситуацията в Буковлък. На метри от училището, в което се гласува, са разпънати шатри с храна и напитки. Хората в Буковлък имат две версии за днешния вот. Едни казват, че са им предлагали по 50 евро, за да продадат гласа си, други отричат да има изборна търговия в Буковлък. Въпреки това преди дни полицията състави 8 предупредителни протокола на хора от Плевенско, за които има съмнения, че се занимават с купуване на гласове.

В краен квартал на Буковлък Митко с прякор Кучкаря твърди, че получил оферта да продаде гласа си за 50 евро.

- „Правят далаверите, дават пари там. Тайна работа. Дават по 50 евро, чакай говоря, мълчи! Махни се с тия брадви бе, ейй.“

- „При теб кой дойде да ти предлага?“

- „Някой мафиот. Той ме спря каза: дай да ти дам някой лев. Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай.“

Въпреки че твърди, че не продал гласа си, го арестували.

- „Оная вечер влезнаха в двора да ме вържат без нищо да ме карат на градско управление в 24.00 часа.“

Много от местните жители недоволстват от полицейските акции по време на избори и имат свое обяснение за всеки намерен списък с имена.

Николай Иванов: „Списъци тука няма, списъци има само за сватби и се отчита и ти му отиваш другия месец и ти му отчиташ повече. Просто сме станали тука в Буковлък полицейска акция да ни търбушат, да ни плашат децата нощно време.“

Николай Петков: „Идват правят проверка полицайчета, ей сега мина една кола - няма да оправят нещата. Те имат много опасна схема – те си говорят един друг – има полиция и се покриват веднага. Карат скъпи коли, правят домове палати, не работят – това не може да бъде нормално.“

В селото имат обяснение и за ниската избирателна активност днес:

Златко Бенов: „Не е наше хоби – Кои избори са ви хоби? – Депутатските, това е истината - там са парите, в президентските няма пари.“

Надяват се обаче животът им да стане по-лек.

Йорданка Бенова: „Който и да бъде майко, той става голем за себе си - не за назе.“

- „Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки.“

- „Искаме да има храна – да си раним унуците.“

Над три хиляди са имащите право на глас в Буковлък.

#Буковлък #избирателна активност #президентски избори

Водещи новини

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч. ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа Бойкот на изборите в Лютово, нито един жител не е гласувал към 15.30 часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция –...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ