„Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки“: Как протича изборният ден в Буковлък?
Засилено полицейско присъствие, изключително ниска избирателна активност и съмнения за купуване на гласове белязаха вота в плевенското село Буковлък. Какво се случва там? Панаир по време на избори - такава е ситуацията в Буковлък. На метри от училището, в което се гласува, са разпънати шатри с храна и напитки. Хората в Буковлък имат две версии за днешния вот. Едни казват, че са им предлагали по 50 евро, за да продадат гласа си, други отричат да има изборна търговия в Буковлък. Въпреки това преди дни полицията състави 8 предупредителни протокола на хора от Плевенско, за които има съмнения, че се занимават с купуване на гласове.
В краен квартал на Буковлък Митко с прякор Кучкаря твърди, че получил оферта да продаде гласа си за 50 евро.
- „Правят далаверите, дават пари там. Тайна работа. Дават по 50 евро, чакай говоря, мълчи! Махни се с тия брадви бе, ейй.“
- „При теб кой дойде да ти предлага?“
- „Някой мафиот. Той ме спря каза: дай да ти дам някой лев. Той каза да гласувам на тоя номер, но аз казвам – не ща, бегай.“
Въпреки че твърди, че не продал гласа си, го арестували.
- „Оная вечер влезнаха в двора да ме вържат без нищо да ме карат на градско управление в 24.00 часа.“
Много от местните жители недоволстват от полицейските акции по време на избори и имат свое обяснение за всеки намерен списък с имена.
Николай Иванов: „Списъци тука няма, списъци има само за сватби и се отчита и ти му отиваш другия месец и ти му отчиташ повече. Просто сме станали тука в Буковлък полицейска акция да ни търбушат, да ни плашат децата нощно време.“
Николай Петков: „Идват правят проверка полицайчета, ей сега мина една кола - няма да оправят нещата. Те имат много опасна схема – те си говорят един друг – има полиция и се покриват веднага. Карат скъпи коли, правят домове палати, не работят – това не може да бъде нормално.“
В селото имат обяснение и за ниската избирателна активност днес:
Златко Бенов: „Не е наше хоби – Кои избори са ви хоби? – Депутатските, това е истината - там са парите, в президентските няма пари.“
Надяват се обаче животът им да стане по-лек.
Йорданка Бенова: „Който и да бъде майко, той става голем за себе си - не за назе.“
- „Кой става президент не ни интересува, искам цените да бъдат по-малки.“
- „Искаме да има храна – да си раним унуците.“
Над три хиляди са имащите право на глас в Буковлък.