„Младите не виждат бъдеще“: По-висока избирателна активност на вота в Турция

Втори тур и за втори път празни коридори. Макар броят на гласувалите да е по-висок, опашките са останали някъде в миналото, напрежението също.

Ахмед Карадайъ: „Няма хора, няма никой, котенцето у тука - Силвестър. - Защо така не гласуват? - Възрастните са така по-чувствителни към гласуването, но младите не виждат бъдеще, в България още по не виждат бъдеще.“ Себахатин Шаахин: „В България 17 на сто казаха гласували, и в България няма.“ - Защо няма? - Не знам.“ Семра: „Те не са сигурни и не знаят за кого да гласуват. - Защо? - Защото не живеят там и мисля, че затова не идват тази година.“

Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар обяснява какво се е променило за хората тук между първия и втория тур.

Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар, Истанбул: „Може би, защото партиите казаха, че ще подкрепят първия или втория и това ще има значение, малко или много.“

Всеки идва пред урната със своя надежда, но много от хората бъркат какви са правомощията на президентската институция.

Рейхан: „Всичко да е нормално, да няма скъпотия, безработица.“ Али: „Трябва всичко да е по-добре, да стане по-добре, за това гласувахме, иначе можехме да не гласуваме, както много хора го правят. В България особено много хора не гласуват.“ Идрис: „Болен съм. - Болен сте, обаче дойдохте да гласувате? - Искам да се оправят в България, да стане първата държава в Европа.“ Емил Йосифов: „Нашият човек бе. - Кой е вашият човек? - Неофит Рилски, това е, друг няма. - Какво искате да стане след днешния вот? - Искаме частният бизнес да е свободен, хората да не бягат от България. - Президентът как ще помогне? - Всичко идва отвътре.“

Ниляй е на 19 години и за първи път в живота си е упражнила правото си на глас на първия тур.

Ниляй: „Да, лесно е. Миналата седмица не беше лесно, защото имаше много кандидати, но сега са само двама.“

Както много от децата на изселниците и Ниляй не говори български.

Ниляй: „Само казва здрасти, как се казваш. - Искаш ли да научиш български? - Да, уча. - Къде? - От баба ми, от българските ми приятели, те ме научиха да пиша и чета, но не мога да говоря.“

И на втория тур се очаква броенето на гласовете от 78-те секции в Турция да приключи бързо.

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