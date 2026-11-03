„Младите не виждат бъдеще“: По-висока избирателна активност на вота в Турция
Втори тур и за втори път празни коридори. Макар броят на гласувалите да е по-висок, опашките са останали някъде в миналото, напрежението също.
Ахмед Карадайъ: „Няма хора, няма никой, котенцето у тука - Силвестър.
- Защо така не гласуват?
- Възрастните са така по-чувствителни към гласуването, но младите не виждат бъдеще, в България още по не виждат бъдеще.“
Себахатин Шаахин: „В България 17 на сто казаха гласували, и в България няма.“
- Защо няма?
- Не знам.“
Семра: „Те не са сигурни и не знаят за кого да гласуват.
- Защо?
- Защото не живеят там и мисля, че затова не идват тази година.“
Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар обяснява какво се е променило за хората тук между първия и втория тур.
Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар, Истанбул: „Може би, защото партиите казаха, че ще подкрепят първия или втория и това ще има значение, малко или много.“
Всеки идва пред урната със своя надежда, но много от хората бъркат какви са правомощията на президентската институция.
Рейхан: „Всичко да е нормално, да няма скъпотия, безработица.“
Али: „Трябва всичко да е по-добре, да стане по-добре, за това гласувахме, иначе можехме да не гласуваме, както много хора го правят. В България особено много хора не гласуват.“
Идрис: „Болен съм.
- Болен сте, обаче дойдохте да гласувате?
- Искам да се оправят в България, да стане първата държава в Европа.“
Емил Йосифов: „Нашият човек бе.
- Кой е вашият човек?
- Неофит Рилски, това е, друг няма.
- Какво искате да стане след днешния вот?
- Искаме частният бизнес да е свободен, хората да не бягат от България.
- Президентът как ще помогне?
- Всичко идва отвътре.“
Ниляй е на 19 години и за първи път в живота си е упражнила правото си на глас на първия тур.
Ниляй: „Да, лесно е. Миналата седмица не беше лесно, защото имаше много кандидати, но сега са само двама.“
Както много от децата на изселниците и Ниляй не говори български.
Ниляй: „Само казва здрасти, как се казваш.
- Искаш ли да научиш български?
- Да, уча.
- Къде?
- От баба ми, от българските ми приятели, те ме научиха да пиша и чета, но не мога да говоря.“
И на втория тур се очаква броенето на гласовете от 78-те секции в Турция да приключи бързо.
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