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БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

„Младите не виждат бъдеще“: По-висока избирателна активност на вота в Турция

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Втори тур и за втори път празни коридори. Макар броят на гласувалите да е по-висок, опашките са останали някъде в миналото, напрежението също.

Ахмед Карадайъ: „Няма хора, няма никой, котенцето у тука - Силвестър.

- Защо така не гласуват?

- Възрастните са така по-чувствителни към гласуването, но младите не виждат бъдеще, в България още по не виждат бъдеще.“

Себахатин Шаахин: „В България 17 на сто казаха гласували, и в България няма.“

- Защо няма?

- Не знам.“

Семра: „Те не са сигурни и не знаят за кого да гласуват.

- Защо?

- Защото не живеят там и мисля, че затова не идват тази година.“

Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар обяснява какво се е променило за хората тук между първия и втория тур.

Ефраим Камберов, председател на Дружеството на българските турци в кв. Авджълар, Истанбул: „Може би, защото партиите казаха, че ще подкрепят първия или втория и това ще има значение, малко или много.“

Всеки идва пред урната със своя надежда, но много от хората бъркат какви са правомощията на президентската институция.

Рейхан: „Всичко да е нормално, да няма скъпотия, безработица.“

Али: „Трябва всичко да е по-добре, да стане по-добре, за това гласувахме, иначе можехме да не гласуваме, както много хора го правят. В България особено много хора не гласуват.“

Идрис: „Болен съм.

- Болен сте, обаче дойдохте да гласувате?

- Искам да се оправят в България, да стане първата държава в Европа.“

Емил Йосифов: „Нашият човек бе.

- Кой е вашият човек?

- Неофит Рилски, това е, друг няма.

- Какво искате да стане след днешния вот?

- Искаме частният бизнес да е свободен, хората да не бягат от България.

- Президентът как ще помогне?

- Всичко идва отвътре.“

Ниляй е на 19 години и за първи път в живота си е упражнила правото си на глас на първия тур.

Ниляй: „Да, лесно е. Миналата седмица не беше лесно, защото имаше много кандидати, но сега са само двама.“

Както много от децата на изселниците и Ниляй не говори български.

Ниляй: „Само казва здрасти, как се казваш.

- Искаш ли да научиш български?

- Да, уча.

- Къде?

- От баба ми, от българските ми приятели, те ме научиха да пиша и чета, но не мога да говоря.“

И на втория тур се очаква броенето на гласовете от 78-те секции в Турция да приключи бързо.

Вижте още в прякото включване на Тоня Димитрова

#вот в Турция #Турция #избирателна активност

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