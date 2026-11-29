Заради усложнената зимна обстановка са регистрирани аварии по електропреносната мрежа и в общините Кюстендил и Трекляно. С нарушено електрозахранване са 22 населени места. Аварийните екипи на електроразпределителното дружество работят на терен за отстраняване на повредите и възстановяване на нормалното електрозахранване в най-кратки срокове.

Въпреки продължаващия от снощи снеговалеж, пътищата в областта остават проходими. Няма затворени участъци и откъснати населени места. Това съобщи за БНТ областният управител Атанас Гергинов.

Цялата налична снегопочистваща техника на Областното пътно управление и на пътноподдържащата фирма работи на терен. Продължава почистването и обработването на републиканската пътна мрежа, включително на участъка от автомагистрала „Струма“ на територията на областта.

От 9.00 часа тази сутрин пътят за ГКПП „Гюешево“ е затворен от македонска страна за тежкотоварни автомобили над 12 тона и в двете посоки заради почистване. От ОПУ – Кюстендил създават организация за изчакване на автомобилите и тежкотоварните камиони до възстановяване на движението.

От Областната администрация призовават водачите да шофират с повишено внимание и да съобразяват скоростта със зимните условия.