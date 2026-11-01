424 сигнала са получили в МВР в изборния ден, проведени са 346 специализирани операции

424 сигнала са получили в МВР в изборния ден до 10.30 часа, съобщиха от вътрешното ведомство.

Най-много са сигналите в Бургас – 97, във Враца – 70 и в Стара Загора – 44. От всички сигнали 309 са за купуване на гласове, 37 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 77 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 8 наказателни производства, като от тях 6 са разследвани по общия ред и 2 са бързи производства.

Съставени са 1856 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в София – 438, Пловдив – 276 и Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени 346 специализирани операции срещу избирателните права. Задържани са 10 души. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК.