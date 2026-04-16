ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Ако няма сделка Вашингтон - Техеран: САЩ са готови да възобновят бойните операции

конфликтът близкия изток сащ иран получили план войната
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Американските сили в Близкия изток са в готовност да възобновят бойните операции, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на брифинг в Пентагона.

По думите му, Техеран не контролира Ормузкия проток, защото няма флот, а иранските заплахи срещу търговски кораби не означават контрол, а пиратство.

Най-високопоставеният американски генерал Дан Кейн съобщи, че 24 часа след началото на блокадата на иранските пристанища 13 кораба са били принудени да сменят курса си, за да не се конфронтират с американските сили.

Началникът на американското централно командване адмирал Брад Купър заяви, че Вашингтон се е възползвал от примирието, за да коригира тактиката и техниката си. Двуседмичното прекратяване на огъня изтича на 22 април.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Както казаха нашите преговарящи, вие в Иран може да изберете проспериращо бъдеще за хората ви и се надяваме да го направите. Междувременно ще запазим блокадата успешно, колкото е необходимо. Но ако Иран направи грешен избор, тогава ще има блокада и бомби по инфраструктурата и енергийните обекти."

