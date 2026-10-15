Американките Джесика Пегула и Кори Гоф се класираха за Финалите на WTA

Джесика Пегула и Кори Гоф си осигуриха участие във Финалите на WTA, с което броят на потвърдените участнички в престижния турнир достигна шест. Надпреварата ще събере най-добрите тенисистки през сезона в Индиън Уелс, Калифорния, като за попълване на състава остават още две места.

За двете американки това ще бъде пето поредно участие във Финалите на WTA. Те се присъединяват към компанията на Елена Рибакина, Арина Сабаленка, Мира Андреева и Линда Носкова, които също вече си гарантираха място сред най-добрите.

Пегула продължава силния си сезон, в който достигна до пет финала. Американката спечели титлите в Дубай от категория WTA 1000 и в Чарлстън от категория WTA 500. Тя игра и за трофеите в Синсинати, Берлин и Вашингтон.

Най-доброто представяне на Пегула във Финалите на WTA досега е финалът през 2023 г., а през 2025 г. тя достигна до полуфиналите.

Кори Гоф също записа значими резултати през сезона. Американката триумфира в Синсинати и стигна до финала на турнира в Маями. На турнирите от Големия шлем тя достигна до полуфиналите на „Уимбълдън“ и US Open, както и до четвъртфиналите на Australian Open.

С участието на Пегула и Гоф американското присъствие в заключителния турнир на сезона става още по-сериозно. Остава да бъдат определени последните две тенисистки, които ще допълнят осмицата на Финалите на WTA.