Арести за изборни нарушения в Буковлък и Пордим

Арести в Буковлък и Пордим. Задържаха бащата и приятелката на бившия общински съветник Методи Петков , който е един от ромските лидери в Буковлък. Това потвърдиха за БНТ от полицията в Плевен.

Мъжът е задържан за агитация в изборния ден и за опит да контролира вота в Буковлък. Сезирана е Районната прокуратура в Плевен и са образувани производства по компетентност. Преди арестите Методи Петков заяви пред камерата ни, че вотът в Буковлък днес няма да е честен, защото е нарушен от служителите на МВР и всички политически партии, които извършват репресии, задръстват секции и заплашват хората.