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Атанас Илиев: Тежка загуба, но видях голямо себераздаване

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Спорт
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България загуби от Исландия с 0:3 в мач от третия кръг на Лига С от Лигата на нациите. "Лъвовете" записаха поражение в дебюта на Атанас Рибарски.

Атанас Илиев: Тежка загуба, но видях голямо себераздаване
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Централният нападател на България Атанас Илиев имаше две добри ситуации преди почивката, но в крайна сметка срещата приключи с тежка загуба с 0:3 от Исландия в мач от Лига на нациите, игран в Рейкявик.

След срещата исландците събраха 7 точки и са на върха в класирането, българите с 1 останаха последни.

"Тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар беше над вратата. Трябва да подобрим контрола над топката и да стреляме повече към вратата“, каза Илиев, който се завърна в отбора след четири години.

„Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове. Ако покажем игра като през първото полувреме, можем да се надяваме на добри резултати", заяви нападателят на България.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Атанас Илиев

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