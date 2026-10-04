Атанас Илиев: Тежка загуба, но видях голямо себераздаване

Централният нападател на България Атанас Илиев имаше две добри ситуации преди почивката, но в крайна сметка срещата приключи с тежка загуба с 0:3 от Исландия в мач от Лига на нациите, игран в Рейкявик.

След срещата исландците събраха 7 точки и са на върха в класирането, българите с 1 останаха последни.

"Тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар беше над вратата. Трябва да подобрим контрола над топката и да стреляме повече към вратата“, каза Илиев, който се завърна в отбора след четири години.

„Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове. Ако покажем игра като през първото полувреме, можем да се надяваме на добри резултати", заяви нападателят на България.