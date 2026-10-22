Българин ще играе на финалите на Гран При по таекуондо

Родното таекуондо продължава да показва значително развитие, след като двама българи, които взеха участие в Qatar Open G1 си тръгват с медали.

За първи път български таекуондист ще е част от световния елит, взимайки участие на финалите на сериите Гран При, които ще се проведат в Астана, Казахстан. Християн Георгиев се показа като истински лъв, след като за пореден път се качи на най-високото място на почетната стълбичка, спечелвайки златен медал в кат. до 54 кг на Qatar Open 2026. Той игра през целия турнир с фрактура на крака, но това не бе споменато на организаторите, тъй като те нямаше да позволят Георгиев да продължи своето участие. Друг българин, който е проявил подобен героизъм е Александър Джорджев, който стана световен шампион със счупена китка.

Християн Георгиев показа невероятна игра във финалната среща, където се изправи срещу силния представител на Русия Дмитрий Балахнеев и въпреки контузията на крака не му даде шансове, което му донесе право на участие на финалните серии Гран При в Астана. Това негово участие му дава и огромен шанс за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028г.

Другият българин, който игра на Qatar Open G1 Омид Хосейни си тръгна с бронзов медал, след като в срещата за финал малко не му достигна да отстрани иранеца Амир Сина Бахтиари, който е златен медалист от Азиатското първенство тази година, световен шампион за юноши и носител на златен медал от турнира за Купата на Президента през 2025г.

Двамата наши герои от Qatar Open G1, които бяха водени от треньора Фарзад Золхадри се прибират в България и само няколко часа по-късно се впускат в битки на Румъния Оупън. Докато Хрис и Омид жънеха победи в Катар останалата част от националния отбор на България е на подготвителен лагер в Сърбия.