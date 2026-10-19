България ще играе домакинските си мачове от квалификациите за Евробаскет 2027 за жени в Самоков

Българският национален отбор за жени смени своята локация за старта на втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Швеция и Белгия.

Селекцията на Таня Гатева ще домакинства в Самоков за мачове от първия игрови прозорец, които ще бъдат срещу Хърватия и Испания. Селекционерът разкри, че причината за промяната е заетостта на зала „Колодрума“ в средата на следващия месец.

Така българките, които се намират в група J, ще спорят с хърватките в „Арена СамЕлион“ на 11 ноември от 16:00 часа, докато три дни по-късно ще приемат и испанките от 19:00 ч. Последният съперник в потока е Чехия, като „лъвиците“ ще му гостуват на 17-и в Прага.

Българският тим стартира първата фаза от пресявките за следващото европейско първенство в Ботевград, а впоследствие се премести в Пловдив, където изигра две срещи.

За последно планинският град прие родния отбор за начало на квалификациите за Евробаскет 2025, когато игра в „Арена Самоков“. Припомняме, че националките проведоха последния си лагер през лятото именно в Самоков.



