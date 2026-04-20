Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата

В София, цяла нощ в "Арена 8888" и зала "Асикс" членовете на секционите комисии предаваха протоколите от изборите. Всички изборни книжа бяха обработени до 07.30, като за сравнение през 2024 година работата приключи с два часа по-рано. За улеснение, членовете на Секционните избирателни комисии използваха специално разработено приложение, а секциите без допуснати грешки в протоколите получаваха и бонус от 15 евро. Все пак грешки не липсваха.

1152 секции в "Арена 8888" и още 502 в зала "Асикс" успешно предадоха изборните протоколи. Повечето членове на секционните избирателни комисии бяха доволни от организацията и излизаха усмихнати от залата.

"-БНТ: Имахте ли грешки? - Не, беше всичко на 6, даже ни похвалиха." "- Всичко мина наред, прекрасно за нас. - БНТ: Имахте ли грешки? - Не, никакви."

-БНТ: Защо сте от последните? -Ами защото закъсняхме още в училището, трудно се справихме." "Малко се изнервихме и така."

Високата избирателна активност и новите изисквания забавиха предаването на протоколите в София. Отделно над 85% от членовете на секционните избирателни комисии за първи път участват на избори.

Петър Георгиев, председател на 24 РИК: "Малко се бави и то не малко, а може би с 30% от последните парламентарни избори, това е заради последните промени в Изборния кодекс." Виолета Темелкова, председател на 25 РИК: "Част от документите, които трябва да бъдат в пликове 1 и 2, те ги оставят в чувала, което налага допълнително съставяне на протокол, а той е доста дълъг."

За проверка на грешките преди да слязат на терен хората можеха да използват и приложението електронен протокол.

"Ползвахме, помогна ни да си открием една от грешките." "Ми не е много практично, ние не го ползвахме. -БНТ: А грешки имахте ли? -Малко но ни ги оправиха."





"-БНТ: Благодарение на него без грешки? Е,тука ни откриха."

Грешките са обичайните - сборни грешки и такива при разпределение на преференциите.

Полина Витанова, председател на 23 РИК: "За съжаление на всичко, което наблегнахме на обученията и този път очевидно не беше разбрано."

Някои комисии до последно останаха с намален състав, защото част от членовете не се явиха. Това обче не беше проблем, защото комисиите са от по 9 души и липсата на един или двама не беше фатална.



