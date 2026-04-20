Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
При 97,52% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
В София, цяла нощ в "Арена 8888" и зала "Асикс" членовете на секционите комисии предаваха протоколите от изборите. Всички изборни книжа бяха обработени до 07.30, като за сравнение през 2024 година работата приключи с два часа по-рано. За улеснение, членовете на Секционните избирателни комисии използваха специално разработено приложение, а секциите без допуснати грешки в протоколите получаваха и бонус от 15 евро. Все пак грешки не липсваха.

1152 секции в "Арена 8888" и още 502 в зала "Асикс" успешно предадоха изборните протоколи. Повечето членове на секционните избирателни комисии бяха доволни от организацията и излизаха усмихнати от залата.

"-БНТ: Имахте ли грешки?

- Не, беше всичко на 6, даже ни похвалиха."

"- Всичко мина наред, прекрасно за нас.

- БНТ: Имахте ли грешки?

- Не, никакви."

-БНТ: Защо сте от последните?

-Ами защото закъсняхме още в училището, трудно се справихме."

"Малко се изнервихме и така."

Високата избирателна активност и новите изисквания забавиха предаването на протоколите в София. Отделно над 85% от членовете на секционните избирателни комисии за първи път участват на избори.

Петър Георгиев, председател на 24 РИК: "Малко се бави и то не малко, а може би с 30% от последните парламентарни избори, това е заради последните промени в Изборния кодекс."

Виолета Темелкова, председател на 25 РИК: "Част от документите, които трябва да бъдат в пликове 1 и 2, те ги оставят в чувала, което налага допълнително съставяне на протокол, а той е доста дълъг."

За проверка на грешките преди да слязат на терен хората можеха да използват и приложението електронен протокол.

"Ползвахме, помогна ни да си открием една от грешките."

"Ми не е много практично, ние не го ползвахме.

-БНТ: А грешки имахте ли?

-Малко но ни ги оправиха."



"-БНТ: Благодарение на него без грешки?

Е,тука ни откриха."

Грешките са обичайните - сборни грешки и такива при разпределение на преференциите.

Полина Витанова, председател на 23 РИК: "За съжаление на всичко, което наблегнахме на обученията и този път очевидно не беше разбрано."

Някои комисии до последно останаха с намален състав, защото част от членовете не се явиха. Това обче не беше проблем, защото комисиите са от по 9 души и липсата на един или двама не беше фатална.

#19 април 2026 #обранотка протоколи #парламентарни избори 2026 #България гласува #София

Водещи новини

При 97,52% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
При 97,52% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 99,19% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ) Как изглежда вотът от чужбина при 99,19% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
МВнР: Изборите зад граница приключиха
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Преди нов кръг преговори САЩ–Иран: САЩ задържаха ирански танкер
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ