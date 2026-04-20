Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
В София, цяла нощ в "Арена 8888" и зала "Асикс" членовете на секционите комисии предаваха протоколите от изборите. Всички изборни книжа бяха обработени до 07.30, като за сравнение през 2024 година работата приключи с два часа по-рано. За улеснение, членовете на Секционните избирателни комисии използваха специално разработено приложение, а секциите без допуснати грешки в протоколите получаваха и бонус от 15 евро. Все пак грешки не липсваха.
1152 секции в "Арена 8888" и още 502 в зала "Асикс" успешно предадоха изборните протоколи. Повечето членове на секционните избирателни комисии бяха доволни от организацията и излизаха усмихнати от залата.
"-БНТ: Имахте ли грешки?
- Не, беше всичко на 6, даже ни похвалиха."
"- Всичко мина наред, прекрасно за нас.
- БНТ: Имахте ли грешки?
- Не, никакви."
-БНТ: Защо сте от последните?
-Ами защото закъсняхме още в училището, трудно се справихме."
"Малко се изнервихме и така."
Високата избирателна активност и новите изисквания забавиха предаването на протоколите в София. Отделно над 85% от членовете на секционните избирателни комисии за първи път участват на избори.
Петър Георгиев, председател на 24 РИК: "Малко се бави и то не малко, а може би с 30% от последните парламентарни избори, това е заради последните промени в Изборния кодекс."
Виолета Темелкова, председател на 25 РИК: "Част от документите, които трябва да бъдат в пликове 1 и 2, те ги оставят в чувала, което налага допълнително съставяне на протокол, а той е доста дълъг."
За проверка на грешките преди да слязат на терен хората можеха да използват и приложението електронен протокол.
"Ползвахме, помогна ни да си открием една от грешките."
"Ми не е много практично, ние не го ползвахме.
-БНТ: А грешки имахте ли?
-Малко но ни ги оправиха."
"-БНТ: Благодарение на него без грешки?
Е,тука ни откриха."
Грешките са обичайните - сборни грешки и такива при разпределение на преференциите.
Полина Витанова, председател на 23 РИК: "За съжаление на всичко, което наблегнахме на обученията и този път очевидно не беше разбрано."
Някои комисии до последно останаха с намален състав, защото част от членовете не се явиха. Това обче не беше проблем, защото комисиите са от по 9 души и липсата на един или двама не беше фатална.