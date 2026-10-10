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БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти

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Спорт
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Федерацията предупреждава за риск от загуба на цяло поколение състезатели и предлага по-строги критерии при привличането на чуждестранни борци

БФ Борба с тревожен доклад: Един натурализиран чужденец може да измести до четирима български таланти
Снимка: БТА
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Управителният съвет на Българската федерация по борба прие доклад, който поставя под въпрос дългогодишната практика за натурализиране на чуждестранни състезатели и влиянието ѝ върху развитието на родните таланти. Според анализа привличането на един готов борец от чужбина може да ограничи възможностите за реализация на трима или четирима български състезатели в същата категория.

Документът разглежда историческата практика в свободния и класическия стил при мъжете, като акцентира върху последствията за националните отбори, клубните школи и младите спортисти, преминали през системата на българската борба.

Основното притеснение на федерацията е, че натурализацията може да се превърне в заместител на дългосрочната работа с българските деца и младежи. Според доклада това създава риск състезатели, спечелили медали от европейски и световни първенства при подрастващите, да не получат необходимите възможности за развитие при мъжете.

В анализа са разгледани случаи от различни периоди, сред които тези на Анатолий Гуйдя, Леонид Базан, Аркадий Цопа, Владимир Дубов, Али Паша Умарпашаев, Ахмед Магамаев и Ахмед Батаев.

От федерацията посочват, че значителна част от привлечените състезатели са представители на руската школа или на борцовите системи в държави от бившия Съветски съюз.

Според авторите на доклада разчитането на вече изградени спортисти от чужбина може да доведе до ограничаване на шансовете на българските борци да се наложат в националните гарнитури.

Проблемът обаче не се изчерпва единствено с избора на състезатели за големите първенства. От БФ Борба предупреждават, че подобна практика може да повлияе негативно върху мотивацията на младите таланти, работата на техните треньори и желанието на клубовете да инвестират време и средства в подготовката на следващите поколения.

Така съществува опасност от създаването на порочен кръг – по-малко възможности за българските състезатели, отказване на част от тях от спорта, отслабване на клубните школи и последващ недостиг на подготвени кадри за националните отбори.

"Ако един талант бъде изместен, това може да е изключение. Когато един и същ модел се повтаря десетки пъти, вече става въпрос за системен проблем. Не губим само отделни състезатели – рискуваме да загубим цяло поколение“, се посочва в доклада.

Особено внимание е отделено на успехите на младите български борци през последните две години.

Според представените данни само за година и половина през 2025 и 2026 година състезателите до 15 и до 17 години са спечелили общо 23 медала от европейски и световни първенства.

От федерацията определят тези резултати като доказателство за потенциала на българската школа и за качествената работа на клубовете и треньорите.

В същото време се изразява опасение, че част от настоящите медалисти могат да повторят съдбата на свои предшественици – да преминат успешно през юношеските категории, но да останат без достатъчно възможности за реализация при мъжете.

За да бъде ограничен този риск, докладът предлага въвеждането на предварителна оценка при всяко бъдещо предложение за натурализиране на чуждестранен борец.

Тя трябва да отчита наличието на български състезатели в съответната категория, резултатите им при подрастващите, спечелените международни отличия и потенциала им да достигнат до мъжкия национален отбор.

Предлага се също да бъде анализирано как евентуалното привличане на чуждестранен спортист би се отразило върху развитието и възможностите за изява на българските му конкуренти.

Друга важна мярка е създаването на механизъм за проследяване на развитието на всеки български медалист от европейско или световно първенство при подрастващите до евентуалното му включване в мъжкия национален отбор.

По този начин федерацията цели решенията за състава на националните гарнитури да бъдат съобразени не само с непосредствените резултати, но и с дългосрочното развитие на българската борба.

Основният принцип, заложен в документа, е състезателите, изградени в българските клубни школи, да получават реален шанс да се наложат на най-високо ниво.

От БФ Борба подчертават, че зад всяко отличие при подрастващите стоят години труд на спортисти, треньори и клубове, а съхраняването на този потенциал трябва да бъде сред водещите приоритети на федерацията.

Приетият доклад поставя началото на дискусия за бъдещата политика по натурализация, като основната цел е да се намери баланс между стремежа към международни успехи и необходимостта от изграждане на устойчиво ново поколение български национали.

#Българска федерация по борба

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