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Бившите национали Асен Великов и Тенчо Банев имат намерение да възстановят баскетболен клуб Академик

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
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Спорт
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Амбицията е Академик отново да се превърне в място за млади баскетболни таланти, като развитието на клуба ще бъде насочено към дългосрочни резултати, а не към бързи успехи

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Бившите национали Асен Великов и Тенчо Банев обединяват усилия в опит да възродят един от най-емблематичните клубове в историята на българския баскетбол – Академик.
Двамата застават зад проект, чиято основна цел е да върне живота на клуба и да постави началото на нов етап в неговото развитие. Фокусът ще бъде върху изграждането на стабилна основа и възстановяването на детско-юношеската школа.

Амбицията е Академик отново да се превърне в място за млади баскетболни таланти, като развитието на клуба ще бъде насочено към дългосрочни резултати, а не към бързи успехи. Клубът, който има легендарен статут в българския баскетбол, но преустановява дейност в средата на септември 2020 г.

Асен Великов и Тенчо Банев са част от историята на клуба в последните му малко повече от две десетилетия. Асен Великов има три шампионски титли с „студентите“ – през 2007, 2016 и 2017 г. Към тях добавя Купата на България от 2007 г. и Суперкупата на страната от 2016 г. Гардът има два периода в клуба – първият през сезон 2006/2007, а вторият между 2015 и 2017 г.

Тенчо Банев е един от най-дългогодишните състезатели на „студентите“, като прекарва голяма част от кариерата си в клуба. С тима бившият национал достига до внушителните 16 трофея - 9 пъти е шампион на България и 7 пъти вдига Купата на България. Самият той има четири периода в Академик - от 1997 до 2003 г., 2003-2004, от 2007 до 2009 г., както и от 2010 до 2016 г.

Двамата имат опит в различни периоди от успешната история на Академик, но ги обединява принадлежността към клуб, който години наред доминираше в българския баскетбол.


#БК Академик София #Тенчо Банев #Асен Великов

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