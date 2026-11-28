Отборите на Монтана 2003, Рилски спортист (Самоков) и Шампион 2006 постигнаха победи в седмия кръг на женското баскетболно първенство на България.

Шампионките от Монтана продължават без поражение от началото на сезона, след като надделяха над Славия с 85:66 (34:17, 29:13, 19:13, 3:23), записвайки шести пореден успех.

Домакините поведоха с 42 точки разлика в третия период, след което намалиха оборотите и съперничките им успяха да намалят пасива си в последните десет минути.

Най-полезна за победата беше Ндиома Кане с 20 точки, 7 борби и 5 асистенции. Борислава Денчева завърши с 15 точки, с 11 точки допринесе Ралица Кенарева. За "белите" се отличиха Даниел Миддълтън с 31 точки и Лидия Сиверио с 19 точки.

Рилски спортист разгроми като гост Локомотив София с 94:37 и остана на втора позиция, само на точка зад лидера Монтана, а Локомотив продължава без успех в шампионата.

Ивана Николова беше най-резултатна за тима от Самоков с 18 точки, с по 12 са Гергана Никова и Мари Кенембени, а 11 вкара Ивана Бонева. За столичанки Виктория Зелкова наниза 20 точки.

В столичното дерби Септември 97 отстъпи пред Шампион 2006 с 66:71 (20:16, 22:17, 5:19, 19:19). Двата тима са с актив от по две победи и четири поражения.