СЛУЧАЯТ "БАБА АЛИНО"

Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат схемата "Баба Алино" да се случи

Строителството започва след местните избори, заяви бившият кмет на община Варна Иван Портних

Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат схемата "Баба Алино" да се случи
Изслушването на кмета на Варна Благомир Коцев продължава в Общинския съвет във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино край града. Повод за него е изграждането на комплекс от над 100 незаконни постройки в района.

Преди заседанието Коцев заяви, че администрацията му няма отношение към строителството и подчерта, че именно Община Варна е институцията, която се е противопоставила на незаконните дейности.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Цялата схема е изключително добре подредена още от 2022 - 2023 г. и когато ние разбираме, се опитваме да я спрем. Всички други институции помагат тя да се случва. Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено Община Варна работи в обратната посока.“

Потърсен за коментар, бившият кмет на Варна Иван Портних отхвърли обвиненията и заяви, че по време на неговия мандат в района не е имало нито сеч на дървета, нито строителна дейност.

Иван Портних, бивш кмет на община Варна: „Категорично, винаги можете да проверите, че строителството там започва след местните избори. Преди това не е имало сечене на дървета и строителство. Категорично, в моя мандат там не е имало никакво движение – нито строителство, нито каквото и да било друго.“

Изслушването на Благомир Коцев продължава.

# местността Баба Алино #кмет на Варна Благомир Коцев #незаконен строеж #Иван Портних #незаконна сеч #Варна

