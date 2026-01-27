БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо 68 процента от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение

Близо 68 процента от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев припомни, че след 1 февруари официалната валута остава еврото.

"Това обаче не трябва да притеснява нито гражданите, нито бизнеса, тъй като в рамките на месец януари и през първите шест месеца на годината те ще имат възможност да обменят останалите левове без такси и комисионни в търговските банки, в Българската народна банка, както и в пощите – но там, където няма банкови клонове", напомни той.

По думите му процесът ще протече гладко, както е предвидено.

"Това, което предстои, е Националният статистически институт, като държава вече в еврозоната, да бъде задължен да подготвя т.нар. флаш оценки за инфлацията. Още в следващата седмица ще видим каква е оценката, като лично аз не очаквам голяма новина в тази посока", каза Методиев.

Прогнозите на Министерството на финансите показват, че инфлацията ще бъде в рамките на заложеното в нашата есенна макроикономическа прогноза – около 3,5–3,6%, като дори се движи с малко по-добри темпове. За следващата година очакванията са инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, също да отчете леко понижение.

"Очакванията за рязък инфлационен скок в първия месец практически изчезнаха. Не очакваме сериозни сътресения или изненади по тази линия.

Срокът за засилен контрол и двойно етикетиране остава 8 август, както е предвидено в Закона за въвеждане на еврото.

"Българските институции са на място – ежедневно се провеждат проверки. Има вече издадени актове и наказателни постановления. Важно е да се отбележи, че към момента няма нито един регистриран сигнал за обжалване на актове на Националната агенция за приходите или Комисията за защита на потребителите, което показва, че институциите вършат своята работа.“

