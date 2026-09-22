Бойко Борисов: Независимостта започва от свободния човек
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Снимка: БТА/Архив
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Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.
"Вярвам в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите", написа Борисов.
"Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден. Честит Ден на независимостта!", пише още лидерът на ГЕРБ.