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ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Бойко Борисов: Независимостта започва от свободния човек

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бойко борисов независимостта започва свободния човек
Снимка: БТА/Архив
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Независимостта започва от свободния човек – свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

"Вярвам в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите", написа Борисов.

"Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден. Честит Ден на независимостта!", пише още лидерът на ГЕРБ.

#лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #Бойко Борисов

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