Божидар Андреев е наказан за четири години заради употреба на допинг

Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев получи четиригодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила, съобщиха от Международната агенция за тестване (ITA).

29-годишният щангист е дал положителна проба за забраненото вещество местеролон през 2025 година. Според решението на ITA санкцията му ще бъде в сила до ноември 2029 година.

Местеролонът е анаболен андрогенен стероид, който фигурира в списъка на забранените вещества. От Международната агенция за тестване посочват, че той притежава силно изразени андрогенни свойства и влияе върху действието на мъжките полови хормони.

Въпреки наказанието Андреев ще запази бронзовия си медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, когато завърши трети в категория до 73 килограма. Три години по-рано българинът остана пети в същата категория на Игрите в Токио.

В кариерата си Андреев има титла от Младежките олимпийски игри, две европейски титли и бронзов медал от световното първенство в Патая през 2019 година.

Българският щангист има право да обжалва наложената санкция пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.