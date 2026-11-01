ЦИК при обработени 72,65% от протоколите: Илияна Йотова получава 58,16%, Гюров е втори с 38,85%
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Снимка: БТА/Архив
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Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.
При обработени 72,65% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 1.00 ч. резултатите са:
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 58,16%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 38,85%
Не подкрепям никого - 2%.