ЦИК при обработени 72,65% от протоколите: Илияна Йотова получава 58,16%, Гюров е втори с 38,85%

Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.

При обработени 72,65% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 1.00 ч. резултатите са:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 58,16%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 38,85%

Не подкрепям никого - 2%.