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ФБР обвини Северна Корея за най-голямата кражба на криптовалута

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:15 мин.
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Кражбата на милиарди долари от криптоборсата "Байненс" (Binance) - най-голямата кражба на криптовалута в историята, извършена за броени минути - е организирана от севернокорейски хакери, заяви вчера Федералното бюро за разследване, цитирано от Асошиейтед прес.

В изявление ФБР посочи, че атаката от тази седмица е свързана със "злонамерена кибердейност" на група, известна под името "ТрейдърТрейтър" (TraderTraitor). Същата група стоеше и зад хакерската атака миналата година срещу платформата "Байбит" (Bybit), при която бяха откраднати 1,5 милиарда долара.

ФБР призова криптоборсите, компаниите за анализ на блокчейн трансакции и други участници в сектора да блокират преводите, свързани с определени адреси, за да не допуснат "изпиране" на откраднатите средства и прикриване на произхода им.

Разследването на бюрото е установило също, че "ТрейдърТрейтър" конвертира откраднатите активи предимно в криптовалутата етериум. ФБР очаква групата да се опита да преобразува активите чрез платформи за децентрализирани финанси (DeFi) и услуги за незабавен обмен на криптовалути.

Експертът по криптовалути Ари Редборд предполага, че хакерите ще разделят откраднатите средства на по-малки суми и ще се опитат "да ги изперат" чрез по-малки борси, за да не бъдат засечени - процес, който може да продължи месеци.

"Това е банков обир, но в случая - със скоростта на интернет. Същевременно обаче можем да проследяваме тези средства в реално време, за да подпомагаме разследванията, да осуетяваме подобни операции и да изземаме обратно откраднатите активи, каза Редборд, директор по политиките в компанията за блокчейн разузнаване и анализи "Ти Ар Ем Лабс" (TRM Labs). "Това е игра на котка и мишка", допълни той.

В четвъртък от "Байнeнс", най-голямата криптоборса в света, бяха откраднати биткойни и други цифрови валути на стойност 6,3 милиарда долара. Няколко експерти по криптовалути казаха, че атаката има отличителните белези на севернокорейска хакерска операция.

Междувременно "Байненс" днес възобнови тегленето на биткойни и съобщи, че поетапно ще възстанови и тегленето на други криптовалути, след като покри 95% от откраднатите при хакерската атака срещу платформата активи на стойност 6,3 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Вчера компанията съобщи, че разполага със заделени средства в същите цифрови валути, които са били откраднати, достатъчни да покрият 90% от липсващите активи, и увери клиентите, че ще бъдат обезщетени в пълен размер.

# криптоборса #кражба на криптовалути #хакерска атака

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