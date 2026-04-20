ЦИК с междинни резултати при 51,12% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
24208
Чете се за: 00:37 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,60%
ПП-ДБ – 14,55%
ГЕРБ-СДС – 12,66%
ДПС – 4,75%
"Възраждане" – 4,66%
МЕЧ – 3,36%
"Величие" – 3,30%
"Сияние" – 3,21%
"БСП – Обединена левица" – 2,99%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,27%
"Има такъв народ" – 0,80%