ЦИК с междинни резултати при 32,85% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,59%

ПП-ДБ – 15%

ГЕРБ-СДС – 12,62%

"Възраждане" – 4,78%

ДПС – 4,11%

МЕЧ – 3,44%

"Величие" – 3,42%

"Сияние" – 3,26%

"БСП – Обединена левица" – 2,98%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,06%

"Има такъв народ" – 0,82%





