МВнР: Изборите зад граница приключиха

Приключиха изборите зад граница, съобщиха от Министерството на външните работи.

Изборният ден приключи днес в 6.00 часа българско време. Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър.

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.

Българските граждани имаха възможност да гласуват в общо 493 секции в 55 държави, като най-голям брой от тях бяха разкрити в Европа.

В САЩ бяха разкрити 24 секции, а в Канада – 17. Сънародниците ни имаха възможност да гласуват от Западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Оукланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо на север в Норвегия до Република Южна Африка.

Вотът премина без затруднения и сънародниците ни успяха да упражнят конституционното си право на глас безпрепятствено, допълват от дипломатическото ни ведомство.