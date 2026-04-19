Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо. Предстои ни много работа. Това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие и на обществения договор. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев след края на изборния ден.
"Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата над недоверието, победа на свободата над страха. Това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволствието и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Благодаря за доверието", заяви Радев.
Той благодари на всички, упражнили правото си на глас.
"Искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха "Прогресивна България". Искам най-сърдечно да благодаря на всички граждани, които днес осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо към кого. Благодарност и към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Разбира се, благодарност и на хората от комисиите и службите и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия срещу купения вот."