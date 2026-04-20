Ще има нов кръг преговори САЩ-Иран в Исламабад?

Американски преговарящи ще пътуват за Пакистан днес за нов кръг преговори за прекратяване на войната с Иран. Това обяви президентът Доналд Тръмп. Иранските държавни медии обаче отрекоха Техеран да има планове да участва.



Очакването за поредния кръг преговори на високо равнище идва на фона на подновеното затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран, в отговор на блокадата на иранските пристанища от Съединените щати. Късно снощи американският президент обяви, че военноморските сили на САЩ са задържали ирански кораб, опитал се да премине през американската блокада, като при това са "пробили дупка" в машинното отделение на кораба. Иранските военни се заканиха да отвърнат.

В друг пост в Truth Social, Тръмп поднови заплахата си да унищожи ирански енергийни обекти и мостове, ако не бъде постигнато споразумение. Двуседмичното спиране на огъня изтича в сряда.