При 91,68% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 91,68% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,69%
ПП-ДБ – 13,21%
ГЕРБ-СДС – 13,39%
ДПС – 6,23%
"Възраждане" – 4,35%
МЕЧ – 3,26%
"Величие" – 3,15%
"Сияние" – 2,97%
"БСП – Обединена левица" – 2,99%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,40%
"Има такъв народ" – 0,74%