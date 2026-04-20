При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 98,33% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,68%

ГЕРБ-СДС – 13,37%

ПП-ДБ – 12,75%

ДПС – 6,85%

"Възраждане" – 4,28%

МЕЧ – 3,24%

"Величие" – 3,12%

"БСП – Обединена левица" – 3,02%

"Сияние" – 2,9%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,53%

"Има такъв народ" – 0,74%





