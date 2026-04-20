Как изглежда вотът от чужбина при 98,78% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)
Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:
"Прогресивна България" – 38,15%
ПП-ДБ – 22,57%
ДПС – 8,65%
"Величие" – 5,73%
"Възраждане" – 5,23%
ГЕРБ-СДС – 4,63%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,77%
МЕЧ – 3,69%
"Сияние" – 2,03%
"БСП – Обединена левица" – 0,94%
"Има такъв народ" – 0,86%