Как изглежда вотът от чужбина при 98,78% обработени протоколи? (ОБНОВЯВА СЕ)

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

"Прогресивна България" – 38,15%

ПП-ДБ – 22,57%

ДПС – 8,65%

"Величие" – 5,73%

"Възраждане" – 5,23%

ГЕРБ-СДС – 4,63%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,77%

МЕЧ – 3,69%

"Сияние" – 2,03%

"БСП – Обединена левица" – 0,94%

"Има такъв народ" – 0,86%