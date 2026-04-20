ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 68,34% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

ЦИК с междинни резултати при 68,34% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,48%

ПП-ДБ – 14,00%

ГЕРБ-СДС – 13,10%

ДПС – 5,38%

"Възраждане" – 4,51%

МЕЧ – 3,32%

"Величие" – 3,23%

"Сияние" – 3,11%

"БСП – Обединена левица" – 2,98%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,33%

"Има такъв народ" – 0,77%



