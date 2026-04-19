ИЗВЪНРЕДНО
Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
Напрежението в Лондон ескалира след приключване на изборния ден

Напрежението в изборната секция "Палмърс Грийн" в Северен Лондон ескалира след приключване на изборния ден, който беше удължен със законово установения максимум от 1 час. Въпреки това пред секцията останаха много негласували наши сънародници.

"Вместо да се радват, че идват да гласуват българи, те ни блъскат."

"Искаме да гласуваме, нищо повече".

Хората пред изборната секция скандираха "Мафия" и подчертаха, че не са агресивни, а просто искат да упражнят правото си на глас.

Подаден е сигнал до британската полиция заради скандала. В квартал "Палмърс Грийн" се намира единствената секция в района, в който живеят най-много българи.

Вижте прякото включване на Виолета Русенова.

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #Лондон #напрежение #скандал

