БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

ЦИК с междинни резултати при 60,79% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
29621
Чете се за: 00:37 мин.
Запази
ЦИК с междинни резултати при 60,79% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 60,79% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,59%

ПП-ДБ – 14,26%

ГЕРБ-СДС – 13,01%

ДПС – 4,97%

"Възраждане" – 4,58%

МЕЧ – 3,34%

"Величие" – 3,27%

"Сияние" – 3,15%

"БСП – Обединена левица" – 2,99%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,27%

"Има такъв народ" – 0,79%



#избори 2026 #цик #изборни резултати

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 60,79% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 60,79% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 91% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 91% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Напрежението в Лондон ескалира след приключване на изборния ден
Чете се за: 00:55 мин.
Европа
Иран отхвърли нови мирни преговори със САЩ
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици в понеделник
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Колко странна е странната тъмна материя в Космоса?
Чете се за: 05:00 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ