ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

Чете се за: 00:37 мин.
ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 87,23% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,56%

ПП-ДБ – 13,45%

ГЕРБ-СДС – 13,31%

ДПС – 6,08%

"Възраждане" – 4,38%

МЕЧ – 3,25%

"Величие" – 3,16%

"Сияние" – 3,00%

"БСП – Обединена левица" – 3,00%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,41%

"Има такъв народ" – 0,75%



