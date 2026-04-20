ЦИК с междинни резултати при 87,23% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
116929
Чете се за: 00:37 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 87,23% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,56%
ПП-ДБ – 13,45%
ГЕРБ-СДС – 13,31%
ДПС – 6,08%
"Възраждане" – 4,38%
МЕЧ – 3,25%
"Величие" – 3,16%
"Сияние" – 3,00%
"БСП – Обединена левица" – 3,00%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,41%
"Има такъв народ" – 0,75%